Кутя, 12 страв, сімейні посиденьки та інші традиції Святвечора - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Сьогодні відзначається одне з найурочистіших християнських свят православного обряду - Святвечір, за яким слідує Різдво Христове. УНН поцікавився у киян, як традиційно вони зустрічають Святовий вечір та які атрибути обов'язково мають бути присутні на столі.
Усі учасники опитування розповіли, що на їхніх столах обов'язково буде кутя за старовинним родинним рецептом.
"У нас - це пшенична кутя з медом і родзинками, яку готувала ще наша бабуся. Намагаємося дотримуватися християнських сімейних традицій. Уся сім'я збирається разом, навіть кутю готуємо усі разом", - поділилася киянка Галина.
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Крім того, українці зазначили, що святковий стіл 6 січня має бути багатим - господині готують 12 страв за кількістю апостолів, а також обов'язково кладуть на стіл м'ясні страви та узвар.
Люди відмітили, що на Святвечір сідатимуть за стіл, як тільки на небі з'явиться перша зірка, після чого скажуть молитву та згадають родичів, яких уже немає.