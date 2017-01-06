Кутья, 12 блюд, семейные посиделки и другие традиции Сочельника - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Сегодня отмечается один из самых торжественных христианских праздников православного обряда - Сочельник, за которым следует Рождество Христово. УНН поинтересовался у киевлян, как обычно они встречают Свят вечер и какие атрибуты обязательно должны присутствовать на столе.
Все участники опроса рассказали, что на их столах обязательно будет кутья по старинному семейному рецепту.
"У нас - это пшеничная кутья с медом и изюмом, которую готовила еще наша бабушка. Стараемся придерживаться христианских семейных традиций. Вся семья собирается вместе, даже кутью готовим все вместе", - поделилась киевлянка Галина.
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Кроме того, украинцы отметили, что праздничный стол 6 января должен быть богатым - хозяйки готовят 12 блюд по числу апостолов, а также обязательно кладут на стол мясные блюда и компот.
Люди заметили, что в Сочельник будут садиться за стол, как только на небе появится первая звезда, после чего скажут молитву вспомнят родственников, которых уже нет.