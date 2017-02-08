Киянин виграв авто у “Лото-Забаву”

Кросовер JAC S3, грошовий еквівалент якого становить 400 тис. грн, В.Ткаченку вдалося виграти безпосередньо у студії “Лото-Забави”.

Нагадаємо, того ж дня “Лото-Забава” розіграла 1 млн грн, який поділили між собою гравець з м.Ужгород та гравець з м.Маріуполь.

Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.