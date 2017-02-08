Киевлянин выиграл авто в "Лото-Забаву"

Кроссовер JAC S3, денежный эквивалент которого составляет 400 тыс. грн, В.Ткаченко удалось выиграть непосредственно в студии "Лото-Забавы".

Напомним, в тот же день "Лото-Забава" разыграла 1 млн грн, который поделили между собой игрок из г.Ужгород и игрок из г.Мариуполь.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 г. эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".