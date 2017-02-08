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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевлянин выиграл авто в "Лото-Забаву"

Киев • УНН

 • 6569 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Пятого февраля во время розыгрыша 913-го тиража "Лото-Забавы" в конкурсе "Охота за деньгами" киевлянин Владимир Ткаченко выиграл авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "М.С.Л".

Киевлянин выиграл авто в "Лото-Забаву"

Кроссовер JAC S3, денежный эквивалент которого составляет 400 тыс. грн, В.Ткаченко удалось выиграть непосредственно в студии "Лото-Забавы".

Напомним, в тот же день "Лото-Забава" разыграла 1 млн грн, который поделили между собой игрок из г.Ужгород и игрок из г.Мариуполь.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 г. эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

Украинские Национальные Новости

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