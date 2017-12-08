Киянам прогнозують снігопад
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Так, 10 грудня синоптики прогнозують у Києві утворення снігового покриву висотою 3-5 см, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Зокрема, синоптики прогнозують мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах – ожеледицю. Також ймовірне утворення снігового покриву висотою 3-5 см.
В свою чергу, за прогнозом українського гідрометцентру суботу, 9 грудня, небезпечних погодних явищ не очікується: мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень – 4-6° тепла.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов на території України у вихідні.