Киевлянам прогнозируют снегопад
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Так, 10 декабря синоптики прогнозируют в Киеве образования снежного покрова высотой 3-5 см, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В частности, синоптики прогнозируют мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. Также вероятно образование снежного покрова высотой 3-5 см.
В свою очередь, по прогнозу украинского Гидрометцентра в субботу, 9 декабря, опасных погодных явлений не ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем - 4-6° тепла.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили об ухудшения погодных условий на территории Украины в выходные.