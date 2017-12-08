Киевлянам прогнозируют снегопад

В частности, синоптики прогнозируют мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. Также вероятно образование снежного покрова высотой 3-5 см.

В свою очередь, по прогнозу украинского Гидрометцентра в субботу, 9 декабря, опасных погодных явлений не ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​- 4-6° тепла.

Как сообщал УНН, синоптики предупредили об ухудшения погодных условий на территории Украины в выходные.