Киян попередили про ожеледицю на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні, 13 лютого, на дорогах Києва очікується ожеледиця, вдень до 7 градусів морозу. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 13 лютого в Києві хмарно. Часом невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-8 м/с. Температура вдень 2-7° морозу.
Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода. Істотні опади синоптики прогнозують на Сході країни. Вітер в Україні північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вдень встановиться на рівні −3-5° морозу, вночі −8-11° морозу. На дорогах на українців чекає ожеледиця.