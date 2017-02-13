Киевлян предупредили о гололедице на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня, 13 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица, днем до 7 градусов мороза. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 13 февраля в Киеве облачно. Временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-8 м / с. Температура днем 2-7 ° мороза.
Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода. Существенные осадки синоптики прогнозируют на Востоке страны. Ветер в Украине северо-западный со скоростью 5-10 м / с. Температура установится на уровне -3-5 ° мороза, ночью -8-11 ° мороза. На дорогах на украинцев ждет гололедица.