Киевлян предупредили о гололедице на дорогах

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 13 февраля в Киеве облачно. Временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-8 м / с. Температура днем ​​2-7 ° мороза.

Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода. Существенные осадки синоптики прогнозируют на Востоке страны. Ветер в Украине северо-западный со скоростью 5-10 м / с. Температура установится на уровне -3-5 ° мороза, ночью -8-11 ° мороза. На дорогах на украинцев ждет гололедица.