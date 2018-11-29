Киян попередили про ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні на дорогах столиці місцями ожеледиця. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Загалом у четвер синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-10 м/с, температура вдень 3-5° морозу.
Киян бути обережними, пересуваючись містом.
Раніше на півдні та сході України 29-30 листопада очікуються сильні пориви вітру.
Як повідомляв УНН, на Україну насуваються морози. Медики розповіли як захиститись від переохолодження. Для того, щоб захистити шкіру під час перебування на морозі, слід завчасно нанести захисний крем чи олію, а от зігріватися за допомогою гарячого чаю ні в якому разі не можна.