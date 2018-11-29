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23 березня, 12:58 • 169622 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 437588 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 427317 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 413805 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 418823 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 307720 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 254220 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 495247 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176287 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

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Киян попередили про ожеледицю

Киян попередили про ожеледицю

Київ • УНН

 • 10893 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні на дорогах столиці місцями ожеледиця. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

Загалом у четвер синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-10 м/с, температура вдень 3-5° морозу.

Киян бути обережними, пересуваючись містом.

Раніше на півдні та сході України 29-30 листопада очікуються сильні пориви вітру

Як повідомляв УНН, на Україну насуваються морози. Медики розповіли як захиститись від переохолодження. Для того, щоб захистити шкіру під час перебування на морозі, слід завчасно нанести захисний крем чи олію, а от зігріватися за допомогою гарячого чаю ні в якому разі не можна.

Українські Національні Новини

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