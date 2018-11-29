Киевлян предупредили о гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня на дорогах столицы местами гололедица. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Всего в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-10 м/с, температура днем 3-5° мороза.
Киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.
Ранее на юге и востоке Украины 29-30 ноября ожидаются сильные порывы ветра.
Как сообщал УНН, в Украине надвигаются морозы. Медики рассказали, как защититься от переохлаждения. Для того, чтобы защитить кожу во время пребывания на морозе, следует заблаговременно нанести защитный крем или масло, а вот согреваться с помощью горячего чая ни в коем случае нельзя.