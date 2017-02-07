Кількість загиблих внаслідок вибуху в Кабулі зросла до 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Близько 20 осіб загинули і 38 отримали поранення внаслідок вибуху біля Верховного суду в Кабулі. Про це повідомляє Khaama з посиланням на представника Міністерства охорони здоров’я, передає УНН.
Представник Міністерства охорони здоров’я Вахідулла Майяр підтвердив, що близько 20 осіб загинули і 38 осіб отримали поранення у результаті вибуху", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 12 загиблих.
Терорист-смертник підірвав себе біля Верховного суду в Кабулі. Вибух стався біля бокових дверей, якими користуються співробітники суду, а не головного входу.
Поки відповідальність за атаку ніхто не взяв.