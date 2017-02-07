Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 20 человек

Представитель Министерства здравоохранения Вахидулла Майяр подтвердил, что около 20 человек погибли и 38 получили ранения в результате взрыва", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о 12 погибших.

Террорист-смертник взорвал себя у Верховного суда в Кабуле. Взрыв произошел у боковых дверей, которыми пользуются сотрудники суда, а не главного входа.

Пока ответственность за атаку никто не взял.