Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Около 20 человек погибли и 38 получили ранения в результате взрыва у Верховного суда в Кабуле. Об этом сообщает Khaama со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения, передает УНН.
Представитель Министерства здравоохранения Вахидулла Майяр подтвердил, что около 20 человек погибли и 38 получили ранения в результате взрыва", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о 12 погибших.
Террорист-смертник взорвал себя у Верховного суда в Кабуле. Взрыв произошел у боковых дверей, которыми пользуются сотрудники суда, а не главного входа.
Пока ответственность за атаку никто не взял.