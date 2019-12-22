Кількість загиблих під час протестів в Індії зросла до 26 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Індії кількість загиблих під час протестів проти нового закону про громадянство збільшилася до 26 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
"Поліція заявила, що кількість загиблих під час протестів по всій Індії зросла до 26 осіб у неділю", - йдеться у повідомленні.
Закон про внесення змін до громадянства, схвалений минулого тижня, надає можливість отримання громадянства індусам, сикхам, джайнам та християнам, що мігрували до Індії з Пакистану, Афганістану та Бангладеш, але виключає таку можливість для мусульман.
Раніше повідомлялося, що кількість загиблих через протести у Індії зросла до 20.