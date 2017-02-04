Кількість підтоплених дворогосподарств зменшилася на Закарпатті

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 50948 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 126128 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 132371 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 113268 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 126689 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 82801 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 91364 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97927 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89134 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 215760 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.1м/с
32%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 32779 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 36504 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 14540 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 14068 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 36835 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 132359 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 215752 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 366911 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 302325 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 410853 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 6698 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29005 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26118 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 113262 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31447 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Кількість підтоплених дворогосподарств зменшилася на Закарпатті

Київ • УНН

 • 8029 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на 16:00 4 лютого у Іршавському, Тячівському, Перечинському, Рахівському, Мукачівському, Хустському та Виноградівському районах Закарпатської області залишаюся підтопленими 277 дворогосподарств, що на 248 менше, ніж фіксували зранку. Про це йдеться в останній оперативній інформації УДСНС у Закарпатській області, передає кореспондент УНН.

Кількість підтоплених дворогосподарств зменшилася на Закарпатті

Натомість збільшилася площа підтоплених сільгоспугідь — з 25 до 649,3 гектарів.

Через танення снігу та скресання криги на річках Боржава, Іршавка, Хустець, Байлова, Лютянка утворилося 10 льодових заторів. Для їхньої ліквідації залучено 5 піротехнічних розрахунків від Закарпатської, Івано-Франківської Тернопільської, Хмельницької областей та 2 — від Спеціального центру швидкого реагування (м.Дрогобич). За інформацією голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, протягом минулої доби піротехніки та військові 128-ї гірсько-піхотної бригади здійснили 20 підривів льодових заторів.
До ліквідації наслідків підтоплень залучено підрозділи ДСНС та комунальні служби Закарпатської області: всього 251 чоловік та 40 одиниць техніки.

За інформацією місцевих органів влади, евакуація населення не планується. Проблем із водо-, газо- і енергозабезпеченням немає, всі комунікації працюють у штатному режимі.

Впродовж 3-4 лютого піротехнічними розрахунками Управління ДСНС у Закарпатській області, ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, У ДСНС України у Тернопільській області, У ДСНС в Івано-Франківській області та 2 СЦШР ДСНС України (м.Дрогобич) ліквідовано шість льодових заторів у п'яти районах Закарпатської області.

Нагадаємо, на Закарпатті очікується продовження помірних опадів, місцями до сильних (дощ, на високогір’ї — мокрий сніг). На річках буде утримуватися підвищена водність з поступовим зниженням рівнів води. У нижніх течіях р.Латориця та р.Тиса в районі м.Чоп продовжиться підвищення рівнів води, скресання, льодохід: р.Латориця — м.Чоп на 2-2,5 метри, вихід води на заплаву; р.Тиса — м.Чоп на 3,5-4,5 метри.

Також попереджають про можливі підтоплення сільгоспугідь сіл Сільце, Заріччя, Боржавське, Камянське, В.Комяти та автошляху Виноградів-Шаланки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,583.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,575.75