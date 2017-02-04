Кількість підтоплених дворогосподарств зменшилася на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на 16:00 4 лютого у Іршавському, Тячівському, Перечинському, Рахівському, Мукачівському, Хустському та Виноградівському районах Закарпатської області залишаюся підтопленими 277 дворогосподарств, що на 248 менше, ніж фіксували зранку. Про це йдеться в останній оперативній інформації УДСНС у Закарпатській області, передає кореспондент УНН.
Натомість збільшилася площа підтоплених сільгоспугідь — з 25 до 649,3 гектарів.
Через танення снігу та скресання криги на річках Боржава, Іршавка, Хустець, Байлова, Лютянка утворилося 10 льодових заторів. Для їхньої ліквідації залучено 5 піротехнічних розрахунків від Закарпатської, Івано-Франківської Тернопільської, Хмельницької областей та 2 — від Спеціального центру швидкого реагування (м.Дрогобич). За інформацією голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, протягом минулої доби піротехніки та військові 128-ї гірсько-піхотної бригади здійснили 20 підривів льодових заторів.
До ліквідації наслідків підтоплень залучено підрозділи ДСНС та комунальні служби Закарпатської області: всього 251 чоловік та 40 одиниць техніки.
За інформацією місцевих органів влади, евакуація населення не планується. Проблем із водо-, газо- і енергозабезпеченням немає, всі комунікації працюють у штатному режимі.
Впродовж 3-4 лютого піротехнічними розрахунками Управління ДСНС у Закарпатській області, ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, У ДСНС України у Тернопільській області, У ДСНС в Івано-Франківській області та 2 СЦШР ДСНС України (м.Дрогобич) ліквідовано шість льодових заторів у п'яти районах Закарпатської області.
Нагадаємо, на Закарпатті очікується продовження помірних опадів, місцями до сильних (дощ, на високогір’ї — мокрий сніг). На річках буде утримуватися підвищена водність з поступовим зниженням рівнів води. У нижніх течіях р.Латориця та р.Тиса в районі м.Чоп продовжиться підвищення рівнів води, скресання, льодохід: р.Латориця — м.Чоп на 2-2,5 метри, вихід води на заплаву; р.Тиса — м.Чоп на 3,5-4,5 метри.
Також попереджають про можливі підтоплення сільгоспугідь сіл Сільце, Заріччя, Боржавське, Камянське, В.Комяти та автошляху Виноградів-Шаланки.