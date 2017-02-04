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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество подтопленных дворов уменьшилось на Закарпатье

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на 16:00 4 февраля в Иршавском, Тячевском, Перечинском, Раховском, Мукачевском, Хустском и Виноградовском районах Закарпатской области остаюсь подтопленными 277 дворов, что на 248 меньше, чем фиксировали утром. Об этом говорится в последней оперативной информации УГосЧС в Закарпатской области, передает корреспондент УНН.

Количество подтопленных дворов уменьшилось на Закарпатье

Однако увеличилась площадь подтопленных сельхозугодий - с 25 до 649,3 гектаров.

Из-за таяния снега и вскрытия льда на реках Боржава, Иршавка, Хустец, Байлово, Лютянка образовалось 10 ледовых заторов. Для их ликвидации привлечены 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской Тернопольской, Хмельницкой областей и 2 - от Специального центра быстрого реагирования (Дрогобыч). По информации председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, за прошедшие сутки пиротехники и военные 128-й горно-пехотной бригады осуществили 20 подрывов ледовых заторов.
К ликвидации последствий подтоплений привлечены подразделения ГосЧС и коммунальные службы Закарпатской области: всего 251 человек и 40 единиц техники.

По информации местных органов власти, эвакуация населения не планируется. Проблем с водо-, газо- и энергообеспечением нет, все коммуникации работают в штатном режиме.

В течение 3-4 февраля пиротехническими расчетами Управления ГосЧС в Закарпатской области, ГУ ГосЧС Украины в Хмельницкой области, в ГосЧС Украины в Тернопольской области, в ГосЧС в Ивано-Франковской области и 2 СЦШР ГосЧС Украины (Дрогобыч) ликвидировано шесть ледовых заторов в п пяти районах Закарпатской области.

Напомним, на Закарпатье ожидается продолжение умеренных осадков, местами до сильных (дождь, на высокогорье - мокрый снег). На реках будет содержаться повышенная водность с постепенным снижением уровней воды. В нижних течениях р.Латориця и Тиса в районе г. Чоп продолжится повышение уровней воды, вскрытие, ледохода: р.Латориця - Чоп на 2-2,5 метра, выход воды на пойму; Тиса - Чоп на 3,5-4,5 метра.

Также предупреждают о возможных подтоплениях сельхозугодий сел Сельцо, Заречье, Боржавское, Каменская, В. Комяты и автодороги Виноградово-Шаланки.

Украинские Национальные Новости

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