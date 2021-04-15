Хабарники в армії: Верещук розповіла про вчорашні обговорення на оборонному комітеті

“Зазвичай по середах у нас засідання нашого Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки. Сьогодні обговорювали багато чого, в тому числі в закритому режимі. Бо зараз час такий, м’яко кажучи, непростий. Але, серед іншого, сьогодні обговорювали і такі, здавалося б, банальні проблеми, як харчування в армії. Мільярдні контракти, непрозорі процедури, скарги на неякісні продукти, підозрілі суми та не менш підозрілі прізвища, недолугі пояснення з боку чиновників Міноборони. І все це на тлі цілком реальної зовнішньої воєнної загрози. Сиджу, слухаю колег-депутатів, представників Міноборони і думаю: якщо ми не можемо жорстко дати по руках декільком хабарникам, то як ми зібрались дати по зубах ворогу?” — написала Верещук.

Вона задалась питанням: скільки додатково можна купити ударних безпілотників, якщо не давати красти на оборонних закупівлях.

“Якщо нам бракує мізків або політичної волі знищити корупцію в армії (особливо в умовах реальної воєнної загрози), як держава, ми приречені. Але, якщо зможемо, то саме з цього почнеться справжнє відродження Армії та Держави”, — наголосила Верещук.

Доповнення

Раніше Верещук розповіла, чого не вистачає українській армії у протидії РФ.