Канада підтримала санкції США проти М'янми
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Канадський міністр закордонних справ Христя Фріланд заявила, що Канада підтримує санкції, введені США відносно М’янми. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайті відомства.
За її словами, Канада рішуче підтримує санкції США проти М’янми, які були введені в зв’язку з порушенням прав людини у країні.
Вона також підкреслила, що Канада має намір продовжити тісну співпрацю зі США.
Фріланд додала, що Оттава готова співпрацювати із Вашингтоном для посилення ефективності цільових санкцій щодо М’янми.
Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції відносно семи офіційних осіб М'янми у зв'язку з порушеннями прав людини, що торкнулися представників народності рохінджа.