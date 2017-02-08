Уряд виділив майже 5 млн грн на допомогу учасникам АТО

“На Сході наші воїни захищають мир в Україні та Європі. Вони протистоять військовій агресії терористів часто ціною власного життя та здоров’я. Грошова компенсація не зможе повернути ані одного, ані іншого, але це — найменше, що ми можемо зробити для героїв та їхніх родин, аби їх підтримати”, — зазначив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Відповідно до рішення уряду, одноразову допомогу на загальну суму 2346,1 тис. грн отримають 9 осіб, яким встановлено інвалідність внаслідок участі у АТО, з них:

1 особа (І група інвалідності) отримає 362,5 тис.грн,

4 особи (ІІ група інваліднсті) отримають по 278,4 тис.грн

4 особи (ІІІ група інвалідності) отримають по 217,5 тис.грн.

Одноразову допомогу на загальну суму 2 млн 552 тис. грн отримають 4 родини учасників АТО, які загинули.

Вказані кошти будуть спрямовані Мінсоцполітики з резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНН, уряд продовжив програму “теплих кредитів”.