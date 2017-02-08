Кабмин выделил почти 5 млн грн на помощь участникам АТО

"На Востоке наши воины защищают мир в Украине и Европе. Они противостоят военной агрессии террористов часто ценой собственной жизни и здоровья. Денежная компенсация не сможет вернуть ни одного, ни другого, но это - самое малое, что мы можем сделать для героев и их семей, чтобы их поддержать", - отметил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Согласно решению правительства, единовременное пособие на общую сумму 2346,1 тыс. грн получат 9 человек, которым установлена ​​инвалидность в результате участия в АТО, из них:

1 человек (I группа инвалидности) получит 362,5 тыс.

4 человека (II группа инвалиднсти) получат по 278,4 тыс.

4 человека (ІІІ группа инвалидности) получат по 217,5 тыс.

Единовременное пособие на общую сумму 2 млн 552 тыс. грн получат 4 семьи участников АТО, которые погибли.

Указанные средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщал УНН, правительство продолжило программу "теплых кредитов".