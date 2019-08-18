Іран готовий супроводжувати звільнений в Гібралтарі танкер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Іран готовий відправити свої військові кораблі для супроводу іранського танкера Grace 1, кілька днів тому звільненого владою Гібралтару. Про це пише Reuters, передає УНН.
“Іран готовий відправити свій військово-морський флот для супроводу нафтового танкера Grace 1”, — сказав командувач Військово-морськими силами іранської армії контр-адмірал Хосейн Ханзаде.
Головний міністр Гібралтару (заморська територія Великої Британії) Фабіан Пікардо підтвердив у четвер отримання запиту США про конфіскацію іранського танкера Grace 1, проте заявив, що прийняв рішення про звільнення судна. Як повідомила газета Gibraltar Chronicle, влада Гібралтару вирішила звільнити танкер після отримання офіційного засвідчення Ірану в тому, що судно не буде вивантажувати нафту в Сирії. Однак іранський МЗС в п’ятницю спростувало інформацію про те, що Тегеран давав такі гарантії.
Раніше УНН писав, що влада Гібралтару відмовилася на запит США арештувати іранський танкер.