Иран готов сопровождать освобожденный в Гибралтаре танкер
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Иран готов отправить свои военные корабли для сопровождения иранского танкера Grace 1, несколько дней назад уволенного властью Гибралтара. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
“Иран готов отправить свой военно-морской флот для сопровождения нефтяного танкера Grace 1”, — сказал командующий Военно-морскими силами иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзаде.
Главный министр Гибралтара (заморская территория Великобритании) Фабиан Пикардо подтвердил в четверг получение запроса США о конфискации иранского танкера Grace 1, однако заявил, что принял решение об освобождении судна. Как сообщила газета Gibraltar Chronicle, власти Гибралтара решили освободить танкер после получения официального заверения Ирана в том, что судно не будет выгружать нефть в Сирии. Однако иранский МИД в пятницу опроверг информацию о том, что Тегеран давал такие гарантии.
Ранее УНН писал, что власть Гибралтара отказалась по запросу США арестовать иранский танкер.