Иран готов сопровождать освобожденный в Гибралтаре танкер

“Иран готов отправить свой военно-морской флот для сопровождения нефтяного танкера Grace 1”, — сказал командующий Военно-морскими силами иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзаде.

Главный министр Гибралтара (заморская территория Великобритании) Фабиан Пикардо подтвердил в четверг получение запроса США о конфискации иранского танкера Grace 1, однако заявил, что принял решение об освобождении судна. Как сообщила газета Gibraltar Chronicle, власти Гибралтара решили освободить танкер после получения официального заверения Ирана в том, что судно не будет выгружать нефть в Сирии. Однако иранский МИД в пятницу опроверг информацию о том, что Тегеран давал такие гарантии.

Ранее УНН писал, что власть Гибралтара отказалась по запросу США арестовать иранский танкер.