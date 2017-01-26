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Іноземка загинула у ДТП на Львівщині

Іноземка загинула у ДТП на Львівщині

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 січня. УНН. Вчора на автодорозі Львів–Краковець поблизу села Тернавиця, Яворівського району у ДТП загинула іноземка, громадянка Республіки Польща. Про це поінформували у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, повідомляє УНН.

25-річний водій вантажного автомобіля Volvo виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із автомобілем Renault Scenic. Внаслідок ДТП водій автомобіля Renault Scenic, отримав травму, та після огляду, відпущений додому.

Пасажирка автомобіля Renault Scenic, 30-річна жителька с. Залуччя-Горішне, Івано-Франківська область, Снятинський район, госпіталізована в травматологічне відділення Новояворівської РЛ.

Ще одна пасажирка цього авто, 54-річна громадянка Республіки Польща, жителька міста Вроцлав, від отриманих травм померла на місці події. Тіло загиблої доправлено в морг Новояворівської РЛ. 

Причини інциденту з'ясовуються, проводиться дослідча перевірка.

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