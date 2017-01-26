Иностранка погибла в ДТП во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 января. УНН. Вчера на автодороге Львов-Краковец возле села Тернавиця, Яворивского района в ДТП погибла иностранка, гражданка Республики Польша. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, сообщает УНН.
25-летний водитель грузового автомобиля Volvo выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Scenic. В результате ДТП водитель автомобиля Renault Scenic, получил травму, и после осмотра, отпущен домой.
Пассажирка автомобиля Renault Scenic, 30-летняя жительница с. Залучье Верхние, Ивано-Франковская область, Снятинский район, госпитализирована в травматологическое отделение Новояворовской РЛ.
Еще одна пассажирка этого авто, 54-летняя гражданка Республики Польша, жительница города Вроцлав, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Тело погибшей доставлено в морг Новояворовской РЛ.
Причины инцидента выясняются, проводится доследственная проверка.