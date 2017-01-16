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І.Марченко поступився першій ракетці світу Е.Маррею на AUS Open

І.Марченко поступився першій ракетці світу Е.Маррею на AUS Open

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко в першому колі основної сітки завершив свої виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У матчі першого кола українець поступився першій ракетці світу фіналісту торішнього AUS Open британцеві Енді Маррею – 5:7, 6:7 (5), 2:6.

Матч тривав 2 години та 50 хвилин. На рахунку українця 2 ейси, у британця – 3. Також тенісисти припустилися по 3 подвійні помилки.

Нагадаємо, що інший представник чоловічого тенісу України Олександр Долгополов зустрінеться завтра із хорватом Борна Чорічем (59 номер АТР).

Як повідомляв УНН, Е.Світоліна з перемоги розпочала виступи на Australian Open.

 

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