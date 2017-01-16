И.Марченко уступил первой ракетке мира Э.Маррею на AUS Open
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко в первом круге основной сетки завершил свои выступления на Открытом чемпионате Австралии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В матче первого круга украинец уступил первой ракетке мира финалисту прошлогоднего AUS Open британцу Энди Маррею - 5:7, 6:7 (5), 2:6.
Матч продолжался 2 часа и 50 минут. На счету украинца 2 эйса, у британца - 3. Также теннисисты допустили по 3 двойных ошибки.
Напомним, что другой представитель мужского тенниса Украины Александр Долгополов встретится завтра с хорватом Борна Чоричем (59 номер АТР).
Как сообщал УНН, Э.Свитолина с победы начала выступления на Australian Open.