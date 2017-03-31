Групу вимагачів, які погрожувала бізнесменам розправою, заарештували

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Членів злочинної групи, які погрожуючи бізнесменам фізичною розправою, вимагали в них щомісячно гроші, взяли під варту без альтернативи внесення застави. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

У вівторок, 28 березня, правоохоронці знешкодили організовану групу, яка протягом півроку залякувала підприємців м. Яготина фізичною розправою, якщо вони не будуть сплачувати їм щомісячно кошти. У разі відмови, члени ОЗГ втілювали у реальність їх погрози, з метою залякування і тиску, підпалювали об’єкти нерухомості, що належать потерпілим, таким чином намагаючись знищити їх майно.

П'ятьом затриманим зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 (вимагання) КК України.

Трьом членам організованої групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяця без альтернативи внесення застави.

Четвертому зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

П’ятому підозрюваному, сьогодні, 31 березня, обирається запобіжний захід. Прокуратура Київської області вимагає взяти зловмисника під варту без альтернативи внесення застави.

Правоохоронцями проведено 18 санкціонованих обшуків, під час яких виявлено та вилучено засоби, схожі на наркотичні, пристрої, схожі на пістолети та гранату, а також холодну зброю. Вилучені предмети направлені на експертизи. Також, перевіряється причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За скоєний злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, розбійники влаштували стрілянину на Тернопільщині, є поранений.

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