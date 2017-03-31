Группу вымогателей, которые угрожали бизнесменам расправой, арестовали

Во вторник, 28 марта, правоохранители обезвредили организованную группу, которая в течение полугода запугивала предпринимателей г. Яготина физической расправой, если они не будут платить им ежемесячно средства. В случае отказа, члены ОПГ воплощали в реальность их угрозы, с целью запугивания и давления, поджигали объекты недвижимости, принадлежащие потерпевшим, таким образом пытаясь уничтожить их имущество.

Пяти задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины.

Трем членам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы внесения залога.

Четвертом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Пятом подозреваемому, сегодня, 31 марта, избирается мера пресечения. Прокуратура Киевской области требует взять злоумышленника под стражу без альтернативы внесения залога.

Правоохранителями проведено 18 санкционированных обысков, в ходе которых выявлено и изъято средства, похожие на наркотические, устройства, похожие на пистолеты и гранату, а также холодное оружие. Изъятые предметы направлены на экспертизы. Также, проверяется причастность других лиц к совершению указанного уголовного преступления.

За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, разбойники устроили стрельбу на Тернопольщине, есть раненый.