Группу вымогателей, которые угрожали бизнесменам расправой, арестовали

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45647 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103756 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159484 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117815 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117304 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113020 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104605 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107162 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103648 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154327 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Группу вымогателей, которые угрожали бизнесменам расправой, арестовали

Группу вымогателей, которые угрожали бизнесменам расправой, арестовали

Киев  •  УНН

 • 13263 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Членов преступной группы, которые угрожали бизнесменам физической расправой, вымогали у них ежемесячно деньги, взяли под стражу без альтернативы внесения залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Во вторник, 28 марта, правоохранители обезвредили организованную группу, которая в течение полугода запугивала предпринимателей г. Яготина физической расправой, если они не будут платить им ежемесячно средства. В случае отказа, члены ОПГ воплощали в реальность их угрозы, с целью запугивания и давления, поджигали объекты недвижимости, принадлежащие потерпевшим, таким образом пытаясь уничтожить их имущество.

Пяти задержанным злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины.

Трем членам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы внесения залога.

Четвертом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Пятом подозреваемому, сегодня, 31 марта, избирается мера пресечения. Прокуратура Киевской области требует взять злоумышленника под стражу без альтернативы внесения залога.

Правоохранителями проведено 18 санкционированных обысков, в ходе которых выявлено и изъято средства, похожие на наркотические, устройства, похожие на пистолеты и гранату, а также холодное оружие. Изъятые предметы направлены на экспертизы. Также, проверяется причастность других лиц к совершению указанного уголовного преступления.

За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, разбойники устроили стрельбу на Тернопольщине, есть раненый.

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