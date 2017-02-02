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Громадська панахида за загиблим воїном розпочалась на Кіровоградщині

Громадська панахида за загиблим воїном розпочалась на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 12039 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні о 10:00 у селищі Компаніївка Кіровоградської області розпочалась громадська панахида за військовим Ярославом Ярославовичем Павлюком, який загинув під Авдіївкою. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник голови Компаніївської селищної ради Роман Снєсарь.

Згідно з інформацією, панахиду організували біля монумента “Патріотам України” у Компаніївці, ховатимуть героя на його малій Батьківщині — в с.Петрівка Компаніївського району.

“Серед чоловіків, які призвались з Компанівки, ще не було жодного загиблого на полі бою. Один загинув чоловік, який працював в ремонтній бригаді, вони відновлювали інфраструктуру, дорожники це були, то він на міні підірвався. А у районі Компаніївському це вже не вперше ховають воїнів, близько п’яти чоловік загинули, захищаючи незалежність України”, — повідомив Р.Снєсарь.

Довідка УНН: Павлюк Ярослав Ярославович народився 24 жовтня 1980 року. Закінчив Білоцерківський національний аграрний університет. Працював асистентом кафедри епізоотології та інфекційних хвороб. Проходив військову службу за призовом по мобілізації. У 2016 році підписав контракт і продовжив службу. Загинув 30 січня під Авдіївкою.

Нагадаємо, у Черкаській області оголосили дводенну жалобу, 1 та 2 лютого, за трьома полеглими у боях під Авдіївкою військовослужбовцями.

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