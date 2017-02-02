Громадська панахида за загиблим воїном розпочалась на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні о 10:00 у селищі Компаніївка Кіровоградської області розпочалась громадська панахида за військовим Ярославом Ярославовичем Павлюком, який загинув під Авдіївкою. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник голови Компаніївської селищної ради Роман Снєсарь.
Згідно з інформацією, панахиду організували біля монумента “Патріотам України” у Компаніївці, ховатимуть героя на його малій Батьківщині — в с.Петрівка Компаніївського району.
“Серед чоловіків, які призвались з Компанівки, ще не було жодного загиблого на полі бою. Один загинув чоловік, який працював в ремонтній бригаді, вони відновлювали інфраструктуру, дорожники це були, то він на міні підірвався. А у районі Компаніївському це вже не вперше ховають воїнів, близько п’яти чоловік загинули, захищаючи незалежність України”, — повідомив Р.Снєсарь.
Довідка УНН: Павлюк Ярослав Ярославович народився 24 жовтня 1980 року. Закінчив Білоцерківський національний аграрний університет. Працював асистентом кафедри епізоотології та інфекційних хвороб. Проходив військову службу за призовом по мобілізації. У 2016 році підписав контракт і продовжив службу. Загинув 30 січня під Авдіївкою.
Нагадаємо, у Черкаській області оголосили дводенну жалобу, 1 та 2 лютого, за трьома полеглими у боях під Авдіївкою військовослужбовцями.