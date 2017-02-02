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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гражданская панихида по погибшим воином началась в Кировоградской области

Гражданская панихида по погибшим воином началась в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 12039 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня в 10:00 в поселке Компаниевка Кировоградской области началась гражданская панихида по военному Ярославу Ярославичу Павлюку, который погиб во Авдеевка. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель головы Компаниевского поселкового совета Роман Снесарь.

Согласно информации, панихиду организовали у монумента "Патриот Украины" в Компанеевке, хоронить героя будут на его малой Родине - в с. Петровка Компаниевского района.

"Среди мужчин, которые призвались из Компаниевки, еще не было ни одного погибшего на поле боя. Один погиб мужчина, работавший в ремонтной бригаде, они восстанавливали инфраструктуру, дорожники это были, так он на мине подорвался. А в районе Компанеевском это уже не первый раз хоронят воинов, около пяти человек погибли, защищая независимость Украины", - сообщил Р.Снесарь.

Справка УНН: Павлюк Ярослав Ярославович родился 24 октября 1980 года. Окончил Белоцерковский национальный аграрный университет. Работал ассистентом кафедры эпизоотологии и инфекционных болезней. Проходил военную службу по призыву по мобилизации. В 2016 году подписал контракт и продолжил службу. Погиб 30 января в Авдеевке.

Напомним, в Черкасской области объявили двухдневный траур, 1 и 2 февраля, по трем погибшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

Украинские Национальные Новости

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