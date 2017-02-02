Гражданская панихида по погибшим воином началась в Кировоградской области

Согласно информации, панихиду организовали у монумента "Патриот Украины" в Компанеевке, хоронить героя будут на его малой Родине - в с. Петровка Компаниевского района.

"Среди мужчин, которые призвались из Компаниевки, еще не было ни одного погибшего на поле боя. Один погиб мужчина, работавший в ремонтной бригаде, они восстанавливали инфраструктуру, дорожники это были, так он на мине подорвался. А в районе Компанеевском это уже не первый раз хоронят воинов, около пяти человек погибли, защищая независимость Украины", - сообщил Р.Снесарь.

Справка УНН: Павлюк Ярослав Ярославович родился 24 октября 1980 года. Окончил Белоцерковский национальный аграрный университет. Работал ассистентом кафедры эпизоотологии и инфекционных болезней. Проходил военную службу по призыву по мобилизации. В 2016 году подписал контракт и продолжил службу. Погиб 30 января в Авдеевке.

Напомним, в Черкасской области объявили двухдневный траур, 1 и 2 февраля, по трем погибшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.