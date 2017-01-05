Гравець з Черкащини виграв 200 тис. грн у "Лото-Забаву"

Наразі відомо номер щасливого білету: 0193209

Як раніше повідомляв УНН, у жовтні 2016 року лотерея “Лото-Забава” була офіційно визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.