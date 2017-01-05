Игрок из Черкасской области выиграл 200 тыс. грн в "Лото-Забаву"

Номер счастливого билета: 0193209

Как ранее сообщал УНН, в октябре 2016 года лотерея "Лото-Забава" была официально признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".