Игрок из Черкасской области выиграл 200 тыс. грн в "Лото-Забаву"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В первый день нового 2017 года, во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава", 200 тысяч гривен выиграл игрок, который приобрел свой билет в Черкасской области, передает УНН.
Номер счастливого билета: 0193209
Как ранее сообщал УНН, в октябре 2016 года лотерея "Лото-Забава" была официально признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".