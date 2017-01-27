ГПУ сьогодні вручить захисту В.Януковича уточнену підозру у справі про держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України сьогодні планує вручити адвокатам екс-президента України Віктора Януковича уточнену підозру у кримінальному провадження про державну зраду. Про це сказав в ефірі “112 Україна” прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, передає УНН.
“Сьогодні захисникам Януковича буде вручено нову підозру, а також буде відправлено на всі відомі адреси проживання та перебування підозру на Януковича. Зміна підозри в тому, що ми додали новий епізод щодо звернення (звернення В.Януковича з листом до В.Путіна про введення російських військ — ред.)”, — сказав він.
Р.Кравченко зазначив, що під час досудового розслідування було встановлено, що В.Янукович звернувся з листом про введення російських військ на територію України до президента РФ, а також до Ради Федерації РФ.
“Був документ, звернений до президента РФ, а також був другий документ, який був звернений до Ради Федерації РФ. Мова йде про уточнену підозру”, — додав прокурор.
Нагадаємо, як повідомив Генпрокурор, ГПУ допитала останнього свідка — голову Верховної Ради Андрія Парубія у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність України.