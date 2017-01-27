ГПУ сегодня вручит защите В.Януковича уточненное подозрение по делу о госизмене

"Сегодня защитникам Януковича вручат новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозрение на Януковича. Изменение подозрения в том, что мы добавили новый эпизод об обращении (обращении В.Януковича с письмом к В.Путину о вводе российских войск - ред.)", - сказал он.

Р.Кравченко отметил, что во время досудебного расследования было установлено, что В.Янукович обратился с письмом о вводе российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также к Совету Федерации РФ.

"Был документ, обращенный к президенту РФ, а также был второй документ, который был обращен к Совету Федерации РФ. Речь идет об уточненном подозрении", - добавил прокурор.

Напомним, как сообщил Генпрокурор, ГПУ допросила последнего свидетеля - главу Верховной Рады Андрея Парубия в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.