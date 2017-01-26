ГПУ оскаржить запобіжний захід для екс-беркутівця, підозрюваного у побитті автомайданівців - С.Горбатюк

"Суд не знайшов підстав для того, щоб обрати йому запобіжний захід (у вигляді - ред.) тримання під вартою, а всього-навсього - нічний домашній арешт, що знову ж таки ускладнює процес розслідування. Це рішення для мене незрозуміле і воно буде оскаржуватися", - заявив С.Горбатюк.

Він нагадав, що правоохоронці 24 січня 2017 року затримали єдиного екс-беркутівця, якому інкримінується причетність до побиття автомайданівців 23 січня 2014 року, який рік перебував у розшуку.

Нагадаємо, С.Горбатюк заявив, що судді масово не хочуть розглядати справи Майдану.