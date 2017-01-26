ГПУ оскаржить запобіжний захід для екс-беркутівця, підозрюваного у побитті автомайданівців - С.Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Генеральна прокуратура України оскаржить в Апеляційному суді міста Києва рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту екс-беркутівцю, якого підозрюють у побитті автомайданівців 23 січня 2014 року. Про це повідомив журналістам у четвер начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
"Суд не знайшов підстав для того, щоб обрати йому запобіжний захід (у вигляді - ред.) тримання під вартою, а всього-навсього - нічний домашній арешт, що знову ж таки ускладнює процес розслідування. Це рішення для мене незрозуміле і воно буде оскаржуватися", - заявив С.Горбатюк.
Він нагадав, що правоохоронці 24 січня 2017 року затримали єдиного екс-беркутівця, якому інкримінується причетність до побиття автомайданівців 23 січня 2014 року, який рік перебував у розшуку.
Нагадаємо, С.Горбатюк заявив, що судді масово не хочуть розглядати справи Майдану.