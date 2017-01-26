ГПУ обжалует меру пресечения для экс-беркутовца, подозреваемого в избиении автомайдановцев - С.Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины обжалует в Апелляционном суде города Киева решение суда об избрании меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-беркутовцу, которого подозревают в избиении автомайдановцев 23 января 2014. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"Суд не нашел оснований для того, чтобы избрать ему меру пресечения (в виде - ред.) содержания под стражей, а всего лишь - ночной домашний арест, что опять же усложняет процесс расследования. Это решение для меня непонятное и оно будет обжаловано", - заявил С.Горбатюк.
Он напомнил, что правоохранители 24 января 2017 года задержали одного экс-беркутовца, которому инкриминируется причастность к избиению автомайдановцев 23 января 2014 года, который год находился в розыске.
Напомним, С.Горбатюк заявил, что судьи массово не хотят рассматривать дела Майдана.