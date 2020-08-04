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Голові енергетичного Комітету ВР Герусу дорікнули у збитках "Енергоатому"

Голові енергетичного Комітету ВР Герусу дорікнули у збитках "Енергоатому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Енергоринок, який загнав "Енергоатом" в мільярдні борги, регулюється "незалежною" НКРЕКП і підпорядковується правилам розробленим комісією. Про це у себе в FB повідомив народний депутат, член енергетичного Комітету ВР Олексій Кучеренко, передає УНН.

"Нагадую, що розслідування АМКУ констатувало надзвичайно серйозні зловживання та махінації на енергоринку і по суті стало вердиктом профнепридатністі членів НКРЕКП", - сказав Кучеренко.

Члени НКРЕКП, за словами Кучеренка, проходили "кастинг" у голови енергетичного Комітету, нардепа від "Слуга народу" Андрія Геруса, який при цьому очолює міжфракційне об'єднання "За атомну енергетику".

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Нагадаємо, голові профільного Комітету Герусу також дорікають у шкідливому для вітчизняної енергетики відкритті імпорту електроенергії з РФ і Білорусі. Після чого стали шахти і скоротилася генерація атомної електроенергії.

Вивести шахти з простою і підняти потужність АЕС Міненерго вдалося тільки влітку, через півроку і після призупинення імпорту електроенергії.

Нагадаємо, "Енергоатом" в I півріччі отримав чистий збиток майже 2,7 млрд грн.

Також нагадаємо, "Енергоатом" викритий журналістами в "зливі" грошей на тендері.

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