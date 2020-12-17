Голова європейської дипломатії звернеться до послів України

“На початку наступного тижня у відеоформаті до українських послів звернеться високий представник Європейського Союзу з закордонних справ, мій хороший колега Жозеп Боррель. Я дуже вдячний йому за те, що він прийняв запрошення звернутись до наших послів”, - сказав Кулеба.

Він також повідомив, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу завтра звернеться до українських послів.

“Ми підібрали цих учасників не випадково. Цим ми посилаємо дуже чіткий сигнал про те, що європейська інтеграція України, рух України на захід, розвиток як частини західного світу, і розвиток з країнами Сходу, країнами Азії, інших частин світу – є збалансованими і невід’ємними частинами нашої зовнішньої політики”, заявив міністр.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський дав новопризначеним послам пів року на те, щоб вони показали результати в економічному напрямку, інакше вони можуть втратити свої посади.