"Немає результату - немає посади": Зеленський дав новопризначеним послам пів року на "здобутки"

"Економічні здобутки у двосторонній співпраці - це один з основних критеріїв, за яким я оцінюю і ціную, скажу вам відверто, роботу посла. А новопризначеним послам скажу: перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через пів року після призначення. Немає результату - немає посади посла. Прошу міністра закордонних справ пана Кулебу розробити і подати до Офісу Президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності роботи послів саме в економічному напрямку", - зазначив Зеленський.

Він вказав, що таку оцінку також можна давати представникам торгово-промислової палати та асоціації українського бізнесу.

Нагадаємо, Зеленський назвав головний зовнішньополітичний пріоритет для українських дипломатів.