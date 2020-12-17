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"Немає результату - немає посади": Зеленський дав новопризначеним послам пів року на "здобутки"

Київ • УНН

 • 17589 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський дав новопризначеним послам пів року на те, щоб вони показали результати в економічному напрямку, інакше вони можуть втратити свої посади. Про це він сказав під час пленарної сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України" із дипломатами та послами, передає кореспондент УНН.

"Немає результату - немає посади": Зеленський дав новопризначеним послам пів року на "здобутки"

"Економічні здобутки у двосторонній співпраці - це один з основних критеріїв, за яким я оцінюю і ціную, скажу вам відверто, роботу посла. А новопризначеним послам скажу: перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через пів року після призначення. Немає результату - немає посади посла. Прошу міністра закордонних справ пана Кулебу розробити і подати до Офісу Президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності роботи послів саме в економічному напрямку", - зазначив Зеленський.

Він вказав, що таку оцінку також можна давати представникам торгово-промислової палати та асоціації українського бізнесу.

Нагадаємо, Зеленський назвав головний зовнішньополітичний пріоритет для українських дипломатів.

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