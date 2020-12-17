"Нет результата - нет должности": Зеленский дал новым послам полгода на "достижения"

"Экономические достижения в двустороннем сотрудничестве - это один из основных критериев, по которым я оцениваю и ценю, скажу вам откровенно, работу посла. А новым послам скажу: первые результаты своей работы на экономическом направлении вы должны показать уже через полгода после назначения. Нет результата - нет должности посла. Прошу министра иностранных дел господина Кулебу разработать и подать в Офис Президента модель ключевых критериев оценки эффективности работы послов именно в экономическом направлении", - отметил Зеленский.

Он указал, что такую оценку можно давать представителям торгово-промышленной палаты и ассоциации украинского бизнеса.

Напомним, Зеленский назвал главный внешнеполитический приоритет для украинских дипломатов.