Голова МЗС Литви не виключив надання Україні "безвізу" з ЄС навесні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс не виключив, що Європейський Союз може надати право на безвізові поїздки для громадян України вже цієї весни. Про це він заявив перед початком засідання голів МЗС країн ЄС у Брюсселі, передає УНН.
"Я вважаю, це може статися цієї весни", - сказав він.
Нагадаємо, Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу".
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.
Президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.
Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.
Також нагадаємо, Європарламент підтримав надання "безвізу" Грузії.