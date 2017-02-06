Голова МЗС ФРН: зближення між США і РФ не має відбуватися за рахунок України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Зближення між США і Росією не має відбуватися за рахунок Європи або України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, передає УНН з посиланням на Tagesschau.
"Ми всі повинні сподіватися, що йдеться про домовленість між Росією і США - тільки не за рахунок України чи за рахунок Європи", - сказав він.
На його думку, послаблення напруги між двома наддержавами було б позитивним для просування у питанні Сирії і України і щодо роззброєння в Європі.
Німецький міністр також вважає, що нова адміністрація президента США Дональда Трампа досі у пошуках стратегії щодо Росії.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко обговорив з головою МЗС Німеччини З.Габріелем ситуацію на Донбасі.