Глава МИД ФРГ: сближение между США и РФ не должно происходить за счет Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сближение между США и Россией не должно происходить за счет Европы или Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.
"Мы все должны надеяться, что речь идет о договоренности между Россией и США - только не за счет Украины или за счет Европы", - сказал он.
По его мнению, ослабление напряжения между двумя сверхдержавами было бы положительным для продвижения в вопросе Сирии и Украины и по разоружению в Европе.
Немецкий министр также считает, что новая администрация президента США Дональда Трампа до сих пор в поисках стратегии в отношении России.
Напомним, Президент П.Порошенко обсудил с главой МИД Германии З.Габриэлем ситуацию на Донбассе .