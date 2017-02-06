Глава МИД ФРГ: сближение между США и РФ не должно происходить за счет Украины

"Мы все должны надеяться, что речь идет о договоренности между Россией и США - только не за счет Украины или за счет Европы", - сказал он.

По его мнению, ослабление напряжения между двумя сверхдержавами было бы положительным для продвижения в вопросе Сирии и Украины и по разоружению в Европе.

Немецкий министр также считает, что новая администрация президента США Дональда Трампа до сих пор в поисках стратегии в отношении России.

Напомним, Президент П.Порошенко обсудил с главой МИД Германии З.Габриэлем ситуацию на Донбассе .