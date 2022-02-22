Голова МЗС ФРН скликала онлайн-переговори міністрів G7 через дії РФ щодо України

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 21539 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 50258 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 53388 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 84724 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 146371 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 164860 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 211795 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199786 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186920 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157808 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 72018 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 75068 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 72749 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 53176 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 77077 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 77077 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 53176 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 231250 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 355582 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 612590 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 74200 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 113666 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 139991 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 161665 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 174482 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Голова МЗС ФРН скликала онлайн-переговори міністрів G7 через дії РФ щодо України

Голова МЗС ФРН скликала онлайн-переговори міністрів G7 через дії РФ щодо України

Київ • УНН

 • 104133 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ ФРН заявило у вівторок, 22 лютого, що голова відомства Анналена Бербок скликає переговори міністрів країн G7 після дій РФ щодо визнання так званих "Л/ДНР" на сході України, пише УНН.

Цитата:

"Міністр закордонних справ Анналена Бербок скликала сьогодні дзвінок міністрів закордонних справ G7. G7 продовжує тісно координувати роботу щодо російської кризи", - йдеться у повідомленні МЗС ФРН.

До слова

Раніше ситуацію з концентрацією російських військ біля кордонів України часто називали "українською кризою".

Однак, днями голова МЗС ФРН Анналена Бербок назвала нинішні події "російською кризою". "Росія її створила, тому це справа Росії, її вирішити", - наголосила вона. А голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, виступаючи за підсумками Ради ЄС, спершу сказав "українська криза", але одразу виправився: "Краще сказати, російська криза".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07