Голова МЗС ФРН скликала онлайн-переговори міністрів G7 через дії РФ щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ ФРН заявило у вівторок, 22 лютого, що голова відомства Анналена Бербок скликає переговори міністрів країн G7 після дій РФ щодо визнання так званих "Л/ДНР" на сході України, пише УНН.
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"Міністр закордонних справ Анналена Бербок скликала сьогодні дзвінок міністрів закордонних справ G7. G7 продовжує тісно координувати роботу щодо російської кризи", - йдеться у повідомленні МЗС ФРН.
До слова
Раніше ситуацію з концентрацією російських військ біля кордонів України часто називали "українською кризою".
Однак, днями голова МЗС ФРН Анналена Бербок назвала нинішні події "російською кризою". "Росія її створила, тому це справа Росії, її вирішити", - наголосила вона. А голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, виступаючи за підсумками Ради ЄС, спершу сказав "українська криза", але одразу виправився: "Краще сказати, російська криза".
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.