Гіперзвуковий ракетний полк "Авангард" заступив на бойове чергування в Оренбурзькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. міноборони росії повідомило, що полк із міжконтинентальним гіперзвуковим ракетним комплексом "Авангард" заступив на бойове чергування в Оренбурзькій області, пише УНН.
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"В Оренбурзькій області на бойове чергування заступив черговий полк із ракетним комплексом шахтного базування "Авангард". "Авангард"- це комплекс із гіперзвуковим блоком, який ефективно розширить бойові можливості угруповання ракетних військ", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
путін у 2018 році назвав "Авангард" "непереможним".
Стверджується, що міжконтинентальна ракета "Авангард" не перехоплюється системами ППО і легко може їх вражати.
Заявлено, що ракета з гіперзвуковою головкою може перевищити швидкість звуку в 20 разів, окрім маневреності, вона може літати на висоті 9 кілометрів.