Гиперзвуковой ракетный полк "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. минобороны россии сообщило, что полк с межконтинентальным гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области, пишет УНН.
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"В Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования "Авангард". "Авангард" – это комплекс с гиперзвуковым блоком, который эффективно расширит боевые возможности группировки ракетных войск", – говорится в сообщении.
Дополнение
путин в 2018 году назвал "Авангард" "непобедимым".
Утверждается, что межконтинентальная ракета "Авангард" не перехватывается системами ПВО и легко может их поражать.
Заявлено, что ракета с гиперзвуковой головкой может превысить скорость звука в 20 раз, кроме маневренности, она может летать на высоте 9 километров.