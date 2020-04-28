Фонд соцстраху недоотримав 500 млн грн через несплату ЄСВ в умовах коронавірусу

“У березні було рішення ВРУ щодо послаблення адміністративної відповідальності за несплату ЄСВ протягом трьох місяців. Фонд соціального страхування недоотримав 500 млн грн. Це ті кошти, які були б направлені на виплату декретних, страхових внесків і так далі”, — зазначила Дума.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” № 540-IX, який парламент ухвалив 30 березня 2020 року.