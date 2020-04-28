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Фонд соцстраху недоотримав 500 млн грн через несплату ЄСВ в умовах коронавірусу

Київ • УНН

 • 11368 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У зв’язку з відміною штрафних санкцій за несплату ЄСВ з 1 березня до 31 травня через коронавірус, Фонд соціального страхування недоотримав 500 млн грн. Про це повідомила на пресконференції директор Фонду соціального страхування України Олена Дума, передає кореспондент УНН.

“У березні було рішення ВРУ щодо послаблення адміністративної відповідальності за несплату ЄСВ протягом трьох місяців. Фонд соціального страхування недоотримав 500 млн грн. Це ті кошти, які були б направлені на виплату декретних, страхових внесків і так далі”, — зазначила Дума.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” № 540-IX, який парламент ухвалив 30 березня 2020 року.

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