Фонд соцстраха недополучил 500 млн грн из-за неуплаты ЕСВ в условиях коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В связи с отменой штрафных санкций за неуплату ЕСВ с 1 марта по 31 мая из-за коронавируса, Фонд социального страхования недополучил 500 млн грн. Об этом сообщила на пресс конференции директор Фонда социального страхования Украины Елена Дума, передает корреспондент УНН.
“В марте было решение ВРУ по ослаблению административной ответственности за неуплату ЕСВ в течение трех месяцев. Фонд социального страхования недополучил 500 млн грн. Это те средства, которые были бы направлены на выплату декретных, страховых взносов и так далее”, — отметила Дума.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)” № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года.