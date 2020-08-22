Фігуранту сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Базарову сьогодні виповнюється 34 роки

"За кілька останніх років Крим побачив величезну кількість арештів і обшуків, які проводилися в будинках звичайних жителів півострова, раніше непомічених у протиправній діяльності. Велика кількість сімей залишилися без чоловіків, опікунів, а деякі - відразу декількох. Саме так і сталося уранці 27 березня 2019 року в родині Фархода Базарова. Він був заарештований разом зі своїм рідним братом Алімом Карімовим, крім того одночасно з ними затримали Асана Янікова - рідного брата дружини Фархода. Сьогодні батькові чотирьох неповнолітніх дітей політв'язневі Фарходу Базарову виповнюється 34 роки. Вже майже півтора роки діти не бачать свого батька і двох дядьків", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що діти ростуть, не розуміючи, чому їх улюблені, рідні люди знаходяться там, де повинні бути злочинці.

"У моєї свекрухи забрали відразу двох синів, які їй були опорою і захистом. А зараз її очі не просихають від сліз. І завжди не вистачає слів, щоб її заспокоїти. А мою маму позбавили єдиного сина, якого вона гідно виховала. Виховала справедливим, чесним, добрим, чуйним. А тепер її серце безпробудно сумує за ним, не заспокоюючись ні на мить. Наші мами тепер живуть з надією, що скоро обіймуть на свободі своїх синів, адже вони ніякі не злочинці і не терористи", - написала на своїй сторінці в Facebook дружина Фархода Базарова, Фатіме Янікова.

Нагадаємо, у березні шістьом фігурантам сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт.