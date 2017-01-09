ФІФА визначило найкращих фанів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Цюріху, де відбудеться церемонія вручення нагороди найкращому футболісту 2016 року за версією ФІФА було визначено кращих фанів, передає УНН з посиланням на Twitter асоціації.
Вболівальники, які прийшли на матч між Дортмундською Борусією та Ліверпулем визнані найкращими фанатами. Гра відбулась у рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА 14 квітня 2016 року.
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Нагадаємо, матч завершився з рахунком 4:3 на користь Ліверпуля.
Додамо, що за це звання змагались також вболівальники збірної Ісландії, яка показала чудовий виступ під час Чемпіонату Європи 2016, а також вболівальники АДО Ден Гаг з чемпіонату Нідерландів.