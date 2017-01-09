ФІФА визначило найкращих фанів

Вболівальники, які прийшли на матч між Дортмундською Борусією та Ліверпулем визнані найкращими фанатами. Гра відбулась у рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА 14 квітня 2016 року.

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Нагадаємо, матч завершився з рахунком 4:3 на користь Ліверпуля.

Додамо, що за це звання змагались також вболівальники збірної Ісландії, яка показала чудовий виступ під час Чемпіонату Європи 2016, а також вболівальники АДО Ден Гаг з чемпіонату Нідерландів.