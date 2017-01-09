ФИФА определила лучших фанов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Цюрихе, где состоится церемония вручения награды лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА были определены лучшие фаны, передает УНН.
Болельщики, пришедшие на матч между дортмундской Боруссией и Ливерпулем признаны лучшими фанатами. Игра состоялась в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 14 апреля 2016 года.
Напомним, матч завершился со счетом 4: 3 в пользу Ливерпуля.
Добавим, что за это звание боролись также болельщики сборной Исландии, которая показала прекрасное выступление во время Чемпионата Европы 2016, а также болельщики АДО Ден Гаг с чемпионата Нидерландов.