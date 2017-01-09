ФИФА определила лучших фанов

Болельщики, пришедшие на матч между дортмундской Боруссией и Ливерпулем признаны лучшими фанатами. Игра состоялась в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 14 апреля 2016 года.

Напомним, матч завершился со счетом 4: 3 в пользу Ливерпуля.

Добавим, что за это звание боролись также болельщики сборной Исландии, которая показала прекрасное выступление во время Чемпионата Европы 2016, а также болельщики АДО Ден Гаг с чемпионата Нидерландов.